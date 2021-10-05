Жительницу Ижевска заподозрили в сбыте 500 г синтетических наркотиков

Женщину поместили в изолятор.

Ижевск. Удмуртия. Жительницу Ижевска заподозрили в перевозке синтетических наркотиков в особо крупном размере. Об этом во вторник, 5 октября, сообщила пресс-служба МВД по Удмуртии.

Сообщается, что сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по республике задержали 46-летнюю ижевчанку в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. В ходе осмотра личного автомобиля подозреваемой полицейские изъяли свёрток с синтетическим наркотическим веществом массой 500 граммов. Подозреваемая пояснила, что является оптовым наркозакладчиком интернет-магазина, закладку забрала в лесополосе на территории Якшур-Бодьинского района. Наркотики предназначались для последующего незаконного сбыта на территории Ижевска бесконтактным способом путём оборудования тайных «закладок».

Следственной частью СУ УМВД России по Ижевску возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК России («Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере»). Подозреваемую водворили в изолятор временного содержания.