Жителям Удмуртии напомнили о штрафах за отсутствие медицинской маски

Физические лица могут получить штраф до 40 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Жителям Удмуртии напомнили о необходимости соблюдать масочный режим. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики, обязанность граждан носить маски закреплена постановлением главного государственного санитарного врача России.

От жителей требуется защищать органы дыхания в общественных местах, включая магазины, общественный транспорт, массовые мероприятия, а также в такси и лифтах.

Нарушение санитарных правил при угрозе распространения заболевания, представляющего опасность, преследуется по части 2 статьи 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Штраф для граждан составляет от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, должностные лица будут оштрафованы на сумму от 50 тыс. до 150 тыс. рублей, а юридические лица — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

Напомним, что из-за роста заболеваемости коронавирусом в Удмуртии увеличилось время получения результатов ПЦР-тестов. Кроме того, с 11 октября в регионе отменяются все массовые мероприятия. Также планируется вводить обязательную вакцинацию для тех, кто часто контактирует с людьми.