Мать, несколько лет истязавшая своих детей, получила условный срок в Удмуртии

Она избивала сыновей и выгоняла их на мороз.

Кез. Удмуртия. В Кезском районе вынесли приговор женщине, которая истязала своих детей. Об этом сообщает пресс-служба Кезского районного суда Удмуртской Республики.

Установлено, что 37-летняя мать двоих детей 2011 и 2013 годов рождения систематически их избивала и применяла пытки «на почве личной неприязни». При этом повод для насилия ей нужен не был.

В пример суд приводит следующие случаи. В январе-феврале 2019 года она держала их в неотапливаемом помещении дома. В июле-августе того же года она приковала сыновей металлическими цепями. В обоих случаях мать удерживала детей на протяжении длительного времени. В октябре-ноябре 2020 года она избивала детей руками, ремнём и палками. В декабре 2020 года одного из сыновей женщина выгнала на улицу в мороз. То же она делала в феврале и апреле 2021 года. По заключению суда, жестокое обращение матери с детьми мешало их нормальному развитию.

В суде женщина признала свою вину полностью. Её признали виновной в истязании двух несовершеннолетних, а равно лиц в беспомощном состоянии, и в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, сопряжённом с жестоким обращением. Суд назначил ей наказание в виде 3 лет 2 месяцев и 10 дней лишения свободы условно. Испытательный срок составит 2 года.

Вынося приговор, суд учёл смягчающие обстоятельства: раскаяние, явка с повинной, сотрудничество со следствием, смерть родственников, состояние здоровья, сложные условия жизни в детстве, характеристики с работы. Отягчающих вину обстоятельств не выявлено.