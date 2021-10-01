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Бригадир повредил газопровод в Селтах во время земляных работ

17:40, 01 октября, 2021
Екатерина Сентемова
Бригадир повредил газопровод в Селтах во время земляных работ
17:40, 01 октября, 2021
Екатерина Сентемова
1664
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#Селты\n#Удмуртия\n#происшествие\n#газ\n#административная ответственность
Фото: twenty20.com
1664
0

Мастер не получал разрешения от администрации.

Селты. Удмуртия. Должностное лицо, виновное в аварийном отключении газа в Селтах, привлекли к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской республики. 

31 августа 2021 года старший мастер бригады энергетического предприятия начал бурение земли для замены электрических столбов у дома № 10 по улице Мира без разрешения районной администрации. В результате оказался поврежден газопровод, проходящий по этой улице. Без газа остались жители многоквартирных и частных домов села. 

Прокуратура привлекла должностное лицо энергетической компании к дисциплинарной ответственности. Также еще одного сотрудника привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 11.3 закона Удмуртской Республики № 57-РЗ («Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений»). Наказанием является штраф 5 тыс. руб. 

Газоснабжение в Селтах восстановили.

17:40, 01 октября, 2021
Екатерина Сентемова
1664
0
#Селты\n#Удмуртия\n#происшествие\n#газ\n#административная ответственность
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