Бригадир повредил газопровод в Селтах во время земляных работ

Мастер не получал разрешения от администрации.

Селты. Удмуртия. Должностное лицо, виновное в аварийном отключении газа в Селтах, привлекли к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской республики.

31 августа 2021 года старший мастер бригады энергетического предприятия начал бурение земли для замены электрических столбов у дома № 10 по улице Мира без разрешения районной администрации. В результате оказался поврежден газопровод, проходящий по этой улице. Без газа остались жители многоквартирных и частных домов села.

Прокуратура привлекла должностное лицо энергетической компании к дисциплинарной ответственности. Также еще одного сотрудника привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 11.3 закона Удмуртской Республики № 57-РЗ («Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений»). Наказанием является штраф 5 тыс. руб.

Газоснабжение в Селтах восстановили.