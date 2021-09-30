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Три сотрудника полиции пострадали в ночном ДТП в Сарапуле

08:40, 30 сентября, 2021
Анна Торхова
Три сотрудника полиции пострадали в ночном ДТП в Сарапуле
08:40, 30 сентября, 2021
Анна Торхова
458
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#авария\n#ДТП
Фото: Влад Русских (vk.com/sggs18)
458
0

Пьяный водитель иномарки выехал на встречную полосу, где столкнулся со спецавтомобилем.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле водитель «Опеля» въехал в автомобиль полиции. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.
ДТП произошло в ночь на 30 сентября на улице Мира. 45-летний водитель иномарки выехал на встречку, где и столкнулся с движущимся на встречу УАЗом с включенными проблесковыми маячками.
В результате аварии пострадали три сотрудника полиции  они получили травмы различной степени тяжести. Виновник ДТП также попал в больницу. Известно, что водитель «Опеля» был пьян. 
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства аварии.
08:40, 30 сентября, 2021
Анна Торхова
458
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#авария\n#ДТП
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