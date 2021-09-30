Три сотрудника полиции пострадали в ночном ДТП в Сарапуле

Пьяный водитель иномарки выехал на встречную полосу, где столкнулся со спецавтомобилем.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле водитель «Опеля» въехал в автомобиль полиции. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

ДТП произошло в ночь на 30 сентября на улице Мира. 45-летний водитель иномарки выехал на встречку, где и столкнулся с движущимся на встречу УАЗом с включенными проблесковыми маячками.

В результате аварии пострадали три сотрудника полиции — они получили травмы различной степени тяжести. Виновник ДТП также попал в больницу. Известно, что водитель «Опеля» был пьян.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства аварии.