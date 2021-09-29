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В Удмуртии водитель легковушки наехал на лося

13:32, 29 сентября, 2021
Екатерина Сентемова
В Удмуртии водитель легковушки наехал на лося
13:32, 29 сентября, 2021
Екатерина Сентемова
225
0
#Удмуртия\n#ДТП\n#автомобиль\n#водители\n#животные
Фото: пресс-служба МВД по Удмуртской Республике
225
0

Мужчина получил травмы.

Ижевск. Удмуртия. В Малопургинском районе автомобиль столкнулся с лосем. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

ДТП случилось 28 сентября около 19:30 на автодороге «Ижевск-Сарапул». 34-летний мужчина за рулем автомобиля «Форд Фокус» ехал в сторону Ижевска и сбил лося. Водитель получил травмы и был госпитализирован.

В УГИБДД по Удмуртии напоминают, что лоси, заметив опасность, не прячутся в лесу, а наоборот выходят на дорогу.

Если водитель заметил животное на проезжей части, ему необходимо остановить машину и включить «аварийку», чтобы привлечь внимание других участников движения.

13:32, 29 сентября, 2021
Екатерина Сентемова
225
0
#Удмуртия\n#ДТП\n#автомобиль\n#водители\n#животные
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