Троих пешеходов сбили насмерть в Удмуртии за прошедшие выходные

Мужчины оказались на проезжей части в темное время суток.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии трое пешеходов погибли под колесами транспорта в минувшие выходные. Мужчинам было от 36 до 42 лет, сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по республике.

Счет трагедиям был открыт в субботу, 25 сентября. Около 20:00 на 17 км дороги Якшур-Бодья-Красногорское неизвестный водитель на неустановленном автомобиле сбил 36-летнего пешехода. После первого удара мужчина повторно оказался под колесами другой машины. Травма, полученная пострадавшим, оказалась несовместимой с жизнью.

Этим же вечером, 25 сентября, примерно в 21:22 в Ижевске на улице Габдуллы Тукая 49-летняя женщина, управляя автомобилем «Хендай», совершила наезд на 36-летнего пешехода, который шел по проезжей части. От полученной травмы пешеход скончался.

Еще один мужчина погиб в ночь на воскресенье, 26 сентября, на автодороге Сарапул-Каракулино. ДТП произошло около 01:00 на 2 км трассы. 42-летний пешеход в темноте двигался по проезжей части, не имея на одежде световозвращающих элементов. Его сбил молодой человек на автомобиле ВАЗ-21099. Пострадавшего госпитализировали, но спасти мужчину не удалось.

Полиция устанавливает причины и обстоятельства произошедшего, по всем фактам проводится расследование.