Почти 6 млн рублей дистанционно похитили у жителей Удмуртии за выходные

Возраст потерпевших — от 18 до 82 лет.

Ижевск. Удмуртия. Почти 6 млн рублей дистанционным способом похитили у жителей Удмуртии за минувшие выходные дни. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщила пресс-служба республиканского МВД.

«С заявлениями о хищении денежных средств с банковских счетов обратились 25 жителей республики. Под различными предлогами дистанционным способом у них в общей сложности похищено 5 млн 835 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что возраст потерпевших – от 18 до 82 лет. Деньги похитили под предлогом защиты от незаконных транзакций, покупки и продажи товаров в интернете, начисления единовременных выплат. Также деньги граждан были похищены с утерянных банковских карт.

В очередной раз МВД по Удмуртии напоминает гражданам: «Ни под каким предлогом не называйте никому данные своих банковских карт и счетов, пин-коды, а также пароли из смс-сообщений, даже если данную информацию запрашивают люди, представляющиеся сотрудниками банков».

Правоохранители напомнили, что в банках имеется вся необходимая информация для проведения каких-либо операций с банковскими картами и счетами граждан. При любой подозрительной ситуации следует прекратить разговор и перезвонить на горячую линию банка. Её номер указан на обороте банковской карты.