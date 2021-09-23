Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте выехали в Ижевск на место аварийной посадки вертолета

Также проверку начала прокуратура.

Ижевск. Удмуртия. Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России выехали в Ижевск после аварийной посадки самолета санавиации вблизи РКБ №1. Об этом сообщает пресс-служба Управления.

Следователи проведут проверку совместно с сотрудниками Приволжской транспортной прокуратуры.

«При наличии оснований транспортный прокурор примет меры прокурорского реагирования. Ситуация находится на контроле Приволжской транспортной прокуратуры», - говорится на сайте надзорного органа.

Напомним, инцидент произошел 23 сентября. На борту марки «Ансат» с бортовым номером RA-20014 находились 4 человека. По предварительной версии, причиной аварии мог стать порыв бокового ветра.

Пациента, которого транспортировали с Можги, прооперировали.