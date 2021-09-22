Дело водителя из Удмуртии, устроившего ДТП с пятью погибшими в Татарстане, передали в суд

Во время поездки мужчина отвлекся, потерял управление, выехал на встречку врезался в микроавтобус.

Ижевск. Удмуртия. Житель Удмуртии обвиняется в совершении смертельной аварии в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртской Республике.

Рано утром 9 мая 2021 года 51-летний мужчина ехал по дороге «Р-239 Казань – Оренбург – Акбулак – граница с Республикой Казахстан» на территории Чистопольского района в Татарстане. Он управлял большегрузом МАN с полуприцепом.

Двигаясь на высокой скорости, обвиняемый потянулся к панели приборов за зажигалкой, в результате чего потерял управление и выехал на встречку. В результате грузовик столкнулся с микроавтобусом Renault Trafic, в котором находились 9 человек. Пятеро пассажиров погибли, четверо пострадали, один из них получил тяжелые травмы.

По факту аварии возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Устроивший ДТП мужчина полностью признал свою вину. Расследование завершено, суд заключил его под стражу. Обвиняемому грозит до 7 лет лишения свободы. Уголовное дело со всеми доказательствами и обвинительным заключением направили в Чистопольский районный суд республики Татарстан.