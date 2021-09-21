В Удмуртии пострадал пенсионер, устроивший аварию на дороге

Мужчина пренебрег безопасной дистанцией между автомобилями.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии пенсионер спровоцировал ДТП, в котором сам и получил травмы. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД по Удмуртской Республике.

Авария произошла около 22:00 20 сентября на дороге «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 «Волга» Малопургинского района.

86-летний водитель автомобиля «Hyundai Solaris» не соблюдал безопасную дистанцию между машинами и в результате врезался в движущийся перед ним грузовой автомобиль «Вольво» с полуприцепом.

Пожилой мужчина получил травмы и был госпитализирован.