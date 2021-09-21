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В Удмуртии пострадал пенсионер, устроивший аварию на дороге

11:50, 21 сентября, 2021
Екатерина Сентемова
В Удмуртии пострадал пенсионер, устроивший аварию на дороге
11:50, 21 сентября, 2021
Екатерина Сентемова
301
0
#Удмуртия\n#авария\n#пенсионеры\n#травматизм\n#автомобиль
Фото: 1 отдел управления ГИБДД по Удмуртской Республике
301
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Мужчина пренебрег безопасной дистанцией между автомобилями.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии пенсионер спровоцировал ДТП, в котором сам и получил травмы. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД по Удмуртской Республике.

Авария произошла около 22:00 20 сентября на дороге «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 «Волга» Малопургинского района. 

86-летний водитель автомобиля «Hyundai Solaris» не соблюдал безопасную дистанцию между машинами и в результате врезался в движущийся перед ним грузовой автомобиль «Вольво» с полуприцепом.

Пожилой мужчина получил травмы и был госпитализирован.

11:50, 21 сентября, 2021
Екатерина Сентемова
301
0
#Удмуртия\n#авария\n#пенсионеры\n#травматизм\n#автомобиль
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