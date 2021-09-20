Многодетного отца в Удмуртии осудили за убийство кошек

Живодёру назначили исправительные работы.

Игра. Удмуртия. Жителя Игринского района Удмуртии осудили за жестокое обращение с животными. Об этом сообщила пресс-служба судейского сообщества республики.

Игринский райсуд рассмотрел уголовное дело в отношении 39-летнего жителя района, обвиняемого в совершении двух преступлений по пункту «б» части 2 статьи 245 УК России («Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, совершённое в присутствии малолетнего»).

Суд установил, что подсудимый, имеющий на иждивении пятерых несовершеннолетних детей, в присутствии своей 6-летней дочери умышленно с силой схватил кошку и ножом нанёс ей три удара в область шеи, от чего животное погибло. Кроме того, в мае текущего года подсудимый в присутствии своей малолетней дочери умышленно с силой схватил котёнка за шею и начал сдавливать её силой, от чего котёнок погиб.

Вину в совершении преступлений подсудимый признал полностью. Учитывая данные о личности подсудимого, наличие ряда смягчающих обстоятельств суд назначил ему наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием из заработка 10% в доход государства, с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.

Приговор вступил в законную силу.