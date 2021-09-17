Жителя Удмуртии подозревают в хищении 5 млн рублей, выделенных в качестве гранта для фермеров

Позже причинённый ущерб он возместил.



Ижевск. Удмуртия. До 10 лет может грозить жителю Удмуртии за незаконное получение 5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Полицейские задержали жителя Кеза по подозрению в мошенничестве на 5 млн рублей. Следствие полагает, что 44-летний мужчина подал заявку на получение гранта для фермеров, приложив документы с ложными сведениями. Это позволило ему получить 5 млн рублей из бюджета республики.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России («Мошенничество в особо крупном размере»). Если мужчину признают виновным, ему может грозить до 10 лет колонии.

Отмечается, что причинённый ущерб он возместил.