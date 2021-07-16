Дело экс-сотрудницы администрации Сарапула, ответственной за гибель двух детей, передали в суд

Она лично не проконтролировала снос здания, которое обрушилось.

Сарапул. Удмуртия. Дело в отношении сотрудницы администрации Сарапула, обвиняемой в халатности после гибели двух подростков в заброшенном доме, передали в суд. Об этом информагентству «Сусанин» рассказали в пресс-службе СУ СК России по Удмуртской Республике.

Обвинение в халатности, повлекшей гибель двух лиц, предъявили бывшему начальнику управления имущественных отношений администрации Сарапула.

Как установило следствие, в 2017 году городские власти поручили управлению проконтролировать снос ряда зданий, в том числе дом № 62 по улице Амурской. Он же впоследствии обрушился. Вместо полного сноса подрядчик разобрал только крышу, второй этаж здания и облицовку, а чиновница, в свою очередь, лично не проконтролировала ход работ.

Таким образом, по документам дом был снесён, а по факту продолжал находиться на своём месте.

«Уголовное дело по части 3 статьи 293 УК России направлено в суд, где рассматривается в настоящее время», — добавили в пресс-службе.

Напомним, трагедия произошла 12 сентября 2020 года. Трое несовершеннолетних залезли в заброшенное здание. В это время потолок первого этажа обрушился и двое детей погибли на месте. По данному факту возбудили уголовное дело. Первым фигурантом стал руководитель подрядной организации, которая занималась сносом.