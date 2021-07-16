90 детей младше одного года пострадали от клещей в Удмуртии

Всего паразиты атаковали более 2 тыс. детей.

Ижевск. Удмуртия. От укусов клещей в Удмуртии пострадали более 15 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

С начала сезона клещи атаковали 15 856 человек, включая 2 736 детей, из них 90 — в возрасте младше года.

Чаще всего кровососы поражали жителей Ижевска (более 8,2 тыс. случаев), Воткинска (995), Глазова (720), Можги (650), а также Можгинского (557), Кезского (401), Игринского (378), Увинского (353) и Шарканского (324) районов.

В Ижевске паразиты встречались в основном в парке имени Кирова (108 случаев, из них 38 — дети), Козьем парке (7 случаев), скверах Оружейника Драгунова (10 случаев, 7 детей) и Титова (2 случая), парк Космонавтов (7 случаев, 1 ребёнок), Летнем саде имени Горького (3 случая и все дети).

Также в список неблагоприятных зон попали кладбища: Южное (44 случая), Кенское (56 случаев, 1 ребёнок), Западное (39), Александровское (32 случая, 1 ребёнок), Хохряковское (15) и Татарское (4).

Кроме того, клещевым энцефалитом заболели 20 жителей республики, включая трёх детей. Клещевой боррелиоз обнаружен у 22 человек, включая одного ребёнка.

От энцефалита привили около 100 тыс. жителей Удмуртии, включая 76 тыс. детей.

Управление Роспотребнадзора составило 22 протокола в отношении юридических и должностных лиц — за нарушения при обработке территорий от клещей. Сумма штрафов составила 43 200 рублей.