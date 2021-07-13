Пьяный житель Воткинска пытался ограбить супермаркет, угрожая коробком спичек

Мужчина собирался похитить деньги из кассы магазина.

Воткинск. Удмуртия. Вооруженный коробком спичек мужчина пытался ограбить супермаркет в Воткинске. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике, 39-летний злоумышленник зашел в магазин и собирался похитить деньги из кассы. Налетчик заявил, что у него в руках предмет, содержащий взрывчатые вещества. Сотрудники торговой точки дали горожанину отпор, и он скрылся.

Позже мужчину задержали. Подозреваемым оказался ранее судимый пьяный 39-летний житель. Работникам магазина он угрожал упаковкой спичек.

Жителя Воткинска отправили в изолятор временного содержания. По факту покушения на совершение грабежа под угрозой применения насилия возбуждено уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.