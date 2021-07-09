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В Удмуртии подросток получил травмы в ДТП с лосем

16:35, 09 июля, 2021
Андрей Поносов
В Удмуртии подросток получил травмы в ДТП с лосем
16:35, 09 июля, 2021
Андрей Поносов
22
0
#Ижевск\n#авария\n#ГИБДД\n#дороги\n#Лоси\n#животные\n#пострадавший ребенок
Фото: 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии
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0

Животное преградило путь автомобилю на ижевской объездной дороге.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии несовершеннолетний пассажир автомобиля получил травмы в ДТП с лосем. Авария произошла в вечернее время на ижевской объездной дороге. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

8 июля около 23:00 на 24 км трассы «Обход г. Ижевска от автодороги М-7» 60-летний мужчина, управляя автомобилем Mersedes-Benz, наехал на лося. Животное перебегало проезжую часть, удар пришелся в лобовую часть машины. В результате столкновения травмы получил 13-летний пассажир автомобиля, водитель не пострадал.

16:35, 09 июля, 2021
Андрей Поносов
22
0
#Ижевск\n#авария\n#ГИБДД\n#дороги\n#Лоси\n#животные\n#пострадавший ребенок