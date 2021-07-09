В Удмуртии подросток получил травмы в ДТП с лосем

Животное преградило путь автомобилю на ижевской объездной дороге.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии несовершеннолетний пассажир автомобиля получил травмы в ДТП с лосем. Авария произошла в вечернее время на ижевской объездной дороге. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

8 июля около 23:00 на 24 км трассы «Обход г. Ижевска от автодороги М-7» 60-летний мужчина, управляя автомобилем Mersedes-Benz, наехал на лося. Животное перебегало проезжую часть, удар пришелся в лобовую часть машины. В результате столкновения травмы получил 13-летний пассажир автомобиля, водитель не пострадал.