Пятеро жителей Ижевска подозреваются в организации 3 подпольных казино

Со всех мест было изъято компьютерное оборудование, 248 тыс. рублей и 2 тыс. долларов США.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске выявили 3 нелегальных казино. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета России по Удмуртской Республике.

В Первомайском районе двое мужчин и три женщины организовали 3 игорных заведения. Периметр здания был оборудован камерами видеонаблюдения. Каждое казино имело отдельный вход с массивными железными дверями с магнитным замком, открывающимся дистанционно. Азартные игры проводились на компьютерном оборудовании.

Сотрудники правоохранительных органов при силовой поддержке бойцов Росгвардии ликвидировали нелегальные игорные заведения. В результате спецоперации они задержали 5 подозреваемых в организации и проведении азартных игр. Трое из них помещены в изолятор временного содержания.

По данным пресс-службы МВД по Удмуртской Республике, с мест преступления изъяты 39 компьютерных станций, 248 тыс. рублей и 2 тыс. долларов США.

В рамках расследования преступления возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр»). Подозреваемые могут заплатить штраф 1 млн рублей или лишиться свободы на 4 года.