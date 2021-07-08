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Пятеро жителей Ижевска подозреваются в организации 3 подпольных казино

11:30, 08 июля, 2021
Екатерина Сентемова
Пятеро жителей Ижевска подозреваются в организации 3 подпольных казино
11:30, 08 июля, 2021
Екатерина Сентемова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#казино\n#задержание\n#уголовное дело
Фото: пресс-служба МВД по Удмуртской Республике
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Со всех мест было изъято компьютерное оборудование, 248 тыс. рублей и 2 тыс. долларов США.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске выявили 3 нелегальных казино. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета России по Удмуртской Республике.

В Первомайском районе двое мужчин и три женщины организовали 3 игорных заведения. Периметр здания был оборудован камерами видеонаблюдения. Каждое казино имело отдельный вход с массивными железными дверями с магнитным замком, открывающимся дистанционно. Азартные игры проводились на компьютерном оборудовании.

Сотрудники правоохранительных органов при силовой поддержке бойцов Росгвардии ликвидировали нелегальные игорные заведения. В результате спецоперации они задержали 5 подозреваемых в организации и проведении азартных игр. Трое из них помещены в изолятор временного содержания.

По данным пресс-службы МВД по Удмуртской Республике, с мест преступления изъяты 39 компьютерных станций, 248 тыс. рублей и 2 тыс. долларов США.

В рамках расследования преступления возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр»). Подозреваемые могут заплатить штраф 1 млн рублей или лишиться свободы на 4 года.

11:30, 08 июля, 2021
Екатерина Сентемова
165
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#казино\n#задержание\n#уголовное дело