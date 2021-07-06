Итоги дня: основная причина аварии с хлором в Ижевске и перенос открытия школы на Берша

О самых важных новостях вторника.

Ижевск. Удмуртия. Число заражений коронавирусом за сутки продолжает превышать сотню. Так, на 6 июля ковид подтвердился у 128 человек. Две пациентки скончались.

Новая партия:

В Удмуртию поступило еще больше 40 тыс. доз вакцины «Спутник V». Партии должно хватить до конца недели.

Город преображается:

В Летнем саду художники разукрасили одну из стен здания. На выбор им предложили отобразить темы: развитие науки и технологий будущего, освоение космоса, герои науки и другие.

Перенесли:

Срок открытия школы на улице Берша в Ижевске отложили до сентября 2022 года. Ребятам пока придется учиться в других учреждениях.

Что, опять?

Утром вторника жители Глазова стали жаловаться на запах хлора. Сигнал не подтвердился. В администрации сообщили, что никаких происшествий на предприятиях не было.

Основная причина:

В «Ижводоканале» назвали основную причину пятничной аварии с хлором – разгерметизация контейнера. После этого случая на предприятии могут появиться приспособления, позволяющие вывести жидкий хлор из поврежденной емкости.

Стобалльники:

В Удмуртию пришли результаты ЕГЭ еще по двум предметам. Информатику на максимальный балл сдали 11 выпускников республики, иностранный язык на 100 баллов не написал никто.