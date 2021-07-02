Житель Ижевска напал на обидчика женщины-инвалида

Потерпевший скончался в скорой.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске из-за оскорбления женщины-инвалида мужчина избил потерпевшего до смерти. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления России следственного комитета по Удмуртской Республике.

Ночью 30 июня 2021 года на улице Гагарина 55-летний мужчина находился вместе с женщиной инвалидом-колясочником, у которой арендовал жилье. К ним подошел бывший 46-летний жилец той же квартиры и нелицеприятно выразился в адрес владелицы. Между мужчинами возник конфликт. Арендатор вступился за женщину и избил потерпевшего. В результате полученных травм и многократных ударов по голове тот скончался в машине скорой помощи.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В настоящий момент подозреваемый заключен под стражу.