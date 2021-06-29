Итоги дня: отмена налога на электромобили, дом для сирот и финансирование школьной охраны

О самых важных и интересных новостях вторника от корреспондентов «Сусанина».

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии у 94 жителей подтвердился коронавирус, 41 пациент выздоровел, а четверо скончались.

Готовимся:

В Удмуртии увеличили число коек для больных коронавирусом. За полмесяца их количество выросло вдвое. По состоянию на 29 июня коечный фонд республики составляет 1 459 мест. В связи с этим в регионе приостановили оказание плановой медицинской помощи для взрослого населения, при этом некоторые лечебные процессы остановлены не будут.

За экологичность:

Владельцы электромобилей в Удмуртии могут не платить транспортный налог. Налогом не облагаются только автомобили с полностью электрической силовой установкой, владельцам машин с гибридным двигателем придётся платить по-прежнему.

Новый дом:

Все дети-сироты в Удмуртии получат собственное жильё к 2025 году. Сейчас в очереди на жильё находятся более 3 тыс. человек. К 2025 году республиканские власти планируют исключить очерёдность.

Бюджет на охрану:

Охрана школ в Удмуртии будет финансироваться из республиканского бюджета. По оценкам регионального парламента, на выполнение всех требований необходимо несколько миллиардов рублей.