Подземный пожар на торфянике в Удмуртии произошёл из-за удара молнии

Его удалось быстро ликвидировать.

Игра. Удмуртия. Подземный пожар на торфянике в Игринском районе Удмуртии произошёл из-за удара молнии. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» написал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики Денис Удалов.

По его словам, возгорание обнаружили в воскресенье, 27 июня, во время авиапатрулирования. Тушение осложнялось отсутствием подъездов к месту возгорания. Всё снаряжение сотрудники лесоохраны переносили вручную. Тем не менее пожар удалось быстро ликвидировать и не допустить распространения на населённые пункты. Площадь возгорания составила 0,012 га.

Также министр заявил, что за весь пожароопасный сезон 2021 года в Удмуртии ликвидировано 60 лесных пожаров. Их площадь составила 44,83 га.

Напомним, с 25 июня в 20 районах Удмуртской Республики ограничено посещение лесов: запрещены прогулки, массовые мероприятия, а также сбор грибов и ягод. Нарушителям грозит административный штраф от 4 до 5 тыс. рублей.