Инциденты произошли накануне, 26 июня.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии спасатели вытащили из воды двух человек и собаку. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртской Республики на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Инциденты произошли в субботу, 26 июня. Так, спасатели на реке Кама заметили женщину. Она вместе с сыном плавала рядом с дамбой. Сильное течение сносило семью. Молодой человек смог выбраться, а женщина понадобилась помощь спасателей — они подплыли к ней на лодке и доставили на берег.

Позднее в воде заметили мужчину, плывшего за собакой: животное барахталось в воде и иногда уходило под воду. Спасатели доплыли до утопающих также на лодке и довезли до берега.

В поисково-спасательной службе напоминают, что вода — повышенный источник опасности. Находясь в водоёме, нельзя терять бдительность.