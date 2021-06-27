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В Удмуртии спасатели вытащили из воды двух человек и собаку

13:30, 27 июня, 2021
Андрей Бирюков
В Удмуртии спасатели вытащили из воды двух человек и собаку
13:30, 27 июня, 2021
Андрей Бирюков
359
0
#Удмуртия\n#Кама\n#спасатели
Фото: ПСС Удмуртской Республики
359
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Инциденты произошли накануне, 26 июня.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии спасатели вытащили из воды двух человек и собаку. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртской Республики на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 

Инциденты произошли в субботу, 26 июня. Так, спасатели на реке Кама заметили женщину. Она вместе с сыном плавала рядом с дамбой. Сильное течение сносило семью. Молодой человек смог выбраться, а женщина понадобилась помощь спасателей — они подплыли к ней на лодке и доставили на берег. 

Позднее в воде заметили мужчину, плывшего за собакой: животное барахталось в воде и иногда уходило под воду. Спасатели доплыли до утопающих также на лодке и довезли до берега. 

В поисково-спасательной службе напоминают, что вода — повышенный источник опасности. Находясь в водоёме, нельзя терять бдительность.

13:30, 27 июня, 2021
Андрей Бирюков
359
0
#Удмуртия\n#Кама\n#спасатели