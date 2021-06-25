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В Удмуртии из-за пьяного водителя пострадали два ребенка и две женщины

15:10, 25 июня, 2021
Андрей Поносов
В Удмуртии из-за пьяного водителя пострадали два ребенка и две женщины
15:10, 25 июня, 2021
Андрей Поносов
159
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#Удмуртия\n#ДТП\n#Можга\n#Вавож\n#пьяный водитель\n#дети\n#пассажиры
Фото: 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии
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ДТП произошло 25 июня ночью на трассе «Можга-Вавож».

Можга. Удмуртия. В Удмуртии на трассе в Можгинском районе пьяный водитель «Киа Рио» протаранил «Ладу Гранта». 4 пассажиров «Лады» - две женщины и двое детей – получили травмы, сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

ДТП произошло 25 июня около 03:10 на 11 км автомобильной дороги «Можга-Вавож». 30-летний водитель не выдержал безопасное расстояние до впереди идущего автомобиля и совершил столкновение с «Ладой Гранта». В момент аварии молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отечественном седане ехали 5 человек: мужчина-водитель, 2 женщины, 6-летняя девочка и мальчик 11 лет. От удара «Гранта» вылетела в кювет. Все пассажиры получили травмы, с места аварии их увезли в больницу.

По факту аварии ведется расследование.

15:10, 25 июня, 2021
Андрей Поносов
159
0
#Удмуртия\n#ДТП\n#Можга\n#Вавож\n#пьяный водитель\n#дети\n#пассажиры