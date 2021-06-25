В Удмуртии из-за пьяного водителя пострадали два ребенка и две женщины

ДТП произошло 25 июня ночью на трассе «Можга-Вавож».

Можга. Удмуртия. В Удмуртии на трассе в Можгинском районе пьяный водитель «Киа Рио» протаранил «Ладу Гранта». 4 пассажиров «Лады» - две женщины и двое детей – получили травмы, сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

ДТП произошло 25 июня около 03:10 на 11 км автомобильной дороги «Можга-Вавож». 30-летний водитель не выдержал безопасное расстояние до впереди идущего автомобиля и совершил столкновение с «Ладой Гранта». В момент аварии молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отечественном седане ехали 5 человек: мужчина-водитель, 2 женщины, 6-летняя девочка и мальчик 11 лет. От удара «Гранта» вылетела в кювет. Все пассажиры получили травмы, с места аварии их увезли в больницу.

По факту аварии ведется расследование.