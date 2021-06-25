Шорты-далматинцы: в Ижевске ищут мошенницу, обманувшую четырех пенсионерок

Злоумышленница обменяла у пожилых женщин 135 тысяч рублей на билеты «Банка приколов».

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ищут мошенницу, обманувшую четырех пенсионерок. Молодая злоумышленница обменяла у пожилых женщин 135 тысяч рублей на билеты «Банка приколов». Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по Ижевску.

23 июня в полицию с одинаковыми заявлениями обратились три пенсионерки в возрасте 87-92 лет. Все они живут в соседних домах на улице Коммунаров. В двух случаях неизвестная молодая женщина звонила в квартиры и представлялась работником Пенсионного фонда. Потерпевшим она сообщала, что в стране проводится денежная реформа и нужно обменять старые купюры на новые. Пожилые женщины соглашались, но взамен настоящих денег получили билеты «Банка приколов». Ущерб составил 30 тыс. рублей.

Там же, на улице Коммунаров, похожая по описанию женщина представилась сотрудницей социальной службы и сообщила пенсионерке о полагающейся надбавке в 1,5 тыс. рублей. Мошенница пояснила, что у нее остались только банкноты в 5 тыс. и попросила сдачу. Выданная пожилой ижевчанке «надбавка» также оказалась билетом «Банка приколов».

Более серьезный ущерб понесла 24 июня пенсионерка, проживающая в одном из домов на улице 30 лет Победы. Схожая по приметам злоумышленница также рассказала о «денежной реформе» и выманила у потерпевшей 100 тыс. рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела, ведется розыск подозреваемой.

По описанию потерпевших, мошеннице на вид от 24 до 30 лет, худощавая, ростом примерно 160-165 см. Была одета в белую футболку и белые бриджи с черными пятнами, имитирующими окрас далматинца. На голове белая кепка, во всех случаях скрывала лицо медицинской маской.

Похожая по приметам злоумышленница на днях таким же способом похитила около 650 тыс. рублей у 82-летней жительницы Сарапула.