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Жительницу Ижевска насмерть придавило срубленным деревом

11:08, 25 июня, 2021
Екатерина Сентемова
Жительницу Ижевска насмерть придавило срубленным деревом
11:08, 25 июня, 2021
Екатерина Сентемова
707
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#Завьялово\n#Удмуртия\n#деревья\n#уголовное дело\n#травматизм\n#лес
Фото: Пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Удмуртской Республике
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Она стояла рядом с супругом, валившим деревья.

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе на 60-летнюю женщину упало срубленное дерево. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Удмуртской Республике.

Вечером 21 июня в лесу на расстоянии 3 км от починка Вожойский 60-летний житель Ижевска валил деревья. Ствол одного из них упал на его супругу. В результате полученной травмы женщина скончалась.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

11:08, 25 июня, 2021
Екатерина Сентемова
707
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#деревья\n#уголовное дело\n#травматизм\n#лес