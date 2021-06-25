Жительницу Ижевска насмерть придавило срубленным деревом

Она стояла рядом с супругом, валившим деревья.

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе на 60-летнюю женщину упало срубленное дерево. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Удмуртской Республике.

Вечером 21 июня в лесу на расстоянии 3 км от починка Вожойский 60-летний житель Ижевска валил деревья. Ствол одного из них упал на его супругу. В результате полученной травмы женщина скончалась.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.