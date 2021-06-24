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Две иномарки столкнулись под Ижевском: одному из водителей стало плохо

14:30, 24 июня, 2021
Анна Торхова
Две иномарки столкнулись под Ижевском: одному из водителей стало плохо
14:30, 24 июня, 2021
Анна Торхова
143
0
#Ижевск\n#Ува\n#ДТП\n#авария\n#Удмуртия
Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике
143
0

Два человека пострадали.

Ижевск. Удмуртия. Авария произошла 23 июня на дороге «Ижевск-Ува». Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

На трассе столкнулись иномарки «Форд» и «Хендай». По предварительной информации 76-летнему водителю «Форда» стало плохо за рулем. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с другим авто. В результате травмы получил пожилой водитель, спровоцировавший аварию, а также пассажир второй машины – 52-летняя женщина. Их госпитализировали.

 

14:30, 24 июня, 2021
Анна Торхова
143
0
#Ижевск\n#Ува\n#ДТП\n#авария\n#Удмуртия