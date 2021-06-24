В Балезинском районе обнаружили подозрительную вырубку деревьев

Разрешительных документов у рабочих при себе не оказалось.

Балезино. Удмуртия. В Балезинском районе обнаружили вырубку деревьев. Общественники просят правоохранительные органы проверить её законность. Об этом сообщила пресс-служба отделения ОНФ в Удмуртской Республике.

Общественники обнаружили в Балезинском районе вырубку берёз и сосен. На месте находились трое рабочих, а рядом стояли трактор и грузовик, загруженный срубленными деревьями. При этом ни у кого из присутствующих не нашлось разрешающих документов. Договор, который предоставили рабочие, предусматривал только вырубку кустарника.

Активисты изучили договор и выяснили, что он заключён с «Удмуртавтодором», организацию уже попросили предоставить порубочные билеты. Кроме того, стоимость услуг вызвала подозрение у общественников.

«Рабочие должны очистить от кустарника на пяти участках дороги с общей протяженностью более 50 километров на сумму всего 5 тыс. рублей. Считаем, что данный договор заключен формально, только для проверяющих», — отметили активисты.

Как предполагают в общественной организации, на этом месте процветает бизнес по незаконной продаже дров, при этом природе наносится значительный ущерб. О происходящей вырубке активисты движения сообщили в полицию, природоохранную прокуратуру и региональное Минприроды — в последнем общественникам сообщили, что участок не является лесным фондом, но тем не менее взяли ситуацию на контроль.