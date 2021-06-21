Устроивший массовую аварию житель Глазова проведет 4 года в колонии

Свою вину он не признал.

Глазов. Удмуртия. Устроившего ДТП жителя Глазова отправили на 4 года в колонию-поселение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Летом 2019 года мужчина, сев пьяным за руль автомобиля «Хендай», ехал по улице Циолковского в Глазове. Там он столкнулся с машиной «Форд Куга», отчего та вылетела на встречную полосу и столкнулась с еще одним авто – «Рено Дастером». В результате водитель и пассажир данной иномарки получили тяжкий вред здоровью.

Как сообщал после происшествия 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии, 30-летняя женщина и двухлетний мальчик, находившиеся в «Рено», получили тяжелые травмы и попали в реанимацию, водителя госпитализировали. Водитель «Форда» тоже получил травмы.

В суде мужчина свою вину признавать не стал, согласился лишь с тем, что был пьян, но настаивал, что виновником аварии является «Форд». Доказательства подтвердили вину подсудимого. Помимо лишения свободы ему придется заплатить 1 млн рублей морального вреда.