От полученных ранений он погиб на месте.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле женщина зарезала своего 13-летнего сына. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртской Республике.

Утром 19 июня 34-летняя мать несколько раз ударила своего спящего сына ножом в грудь. Ребёнок умер на месте. Женщина уже задержана, против неё возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК России («Убийство малолетнего»).

По информации Рен ТВ, мать погибшего работала в алкогольном магазине и состояла на учёте в психоневрологическом диспансере.

Сейчас следователи назначили ряд экспертиз и приступили к допросам.