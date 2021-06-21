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В Сарапуле женщина зарезала своего 13-летнего сына

14:00, 21 июня, 2021
Андрей Бирюков
В Сарапуле женщина зарезала своего 13-летнего сына
14:00, 21 июня, 2021
Андрей Бирюков
166
0
#Удмуртия\n#Сарапул\n#убийство
Фото: unsplash.com
166
0

От полученных ранений он погиб на месте.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле женщина зарезала своего 13-летнего сына. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртской Республике.

Утром 19 июня 34-летняя мать несколько раз ударила своего спящего сына ножом в грудь. Ребёнок умер на месте. Женщина уже задержана, против неё возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК России («Убийство малолетнего»). 

По информации Рен ТВ, мать погибшего работала в алкогольном магазине и состояла на учёте в психоневрологическом диспансере. 

Сейчас следователи назначили ряд экспертиз и приступили к допросам.

14:00, 21 июня, 2021
Андрей Бирюков
166
0
#Удмуртия\n#Сарапул\n#убийство