Житель Удмуртии угнал автомобиль и ограбил 2 магазина в Уве

Разбойные нападения были совершены в один день.



Ува. Удмуртия. Два магазина ограбил за один день 38-летний ранее судимый житель Сюмсинского района Удмуртии. Оба разбойных нападения были совершены 30 января 2021 года в поселке Ува, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Будучи пьян, рецидивист в вечернее время приехал в указанный райцентр и зашел в один из местных магазинов. Увидев в руках у посетителя кухонных нож, продавщица убежала. Первая добыча злоумышленника была скромной – 2 пластиковые бутылки кваса. Не удовлетворившись безалкогольным напитком, мужчина напал на другой магазин. Там он забрал из кассы 1 650 рублей, а с витрины - бутылку водки.

В прокуратуре отмечают, что торговые точки гражданин ограбил вскоре после возвращения из мест лишения свободы, имея непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления. Также незадолго до этого в состоянии алкогольного опьянения он угнал автомобиль у соседа.

Приговор рецидивисту вынес Увинский районный суд. Гражданина признали виновным по части 1 статьи 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения») и части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»). За указанные преступления его приговорили к 7 годам колонии строгого режима.