Спасатели работают в Завьяловском и Якшур-Бодьинском районе.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии водолазы ищут пропавших на прудах мужчину и женщину. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Удмуртской Республике.

Спасатели ведут поиски 30-летней женщины, которая предположительно утонула на пруду в коттеджном поселке «Русь» в Завьяловском районе. Также водолазы работают в Якшур-Бодьинском районе на карьере у Селычки, где пропал молодой человек 2000 года рождения.

В связи с установившейся жаркой погодой в Удмуртии участились случаи гибели людей на водоемах. За последнюю неделю сообщения об утонувших приходят практически ежедневно. Так, на реке Позимь в Завьяловском районе погиб 16-летний подросток.

15 июня в Глазовском районе в Чепце утонула женщина 1982 года рождения. Жительница Республики Коми в компании друзей в вечернее время распивала спиртное на берегу реки. После чего отправилась купаться. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии, женщина не умела плавать.

Сотрудники МЧС отмечают, что большинство взрослых гибнут в воде, находясь в состоянии опьянения. Чаще всего это происходит в необорудованных для купания местах. Также в группе риска находятся оставленные без присмотра дети и подростки.

И добавим, на сегодня в Удмуртии государственной инспекцией по маломерным судам выдано разрешение на эксплуатацию 3 пляжей - в Ижевске, Глазове, а также на территории спорткомплекса «Чекерил».

Напомним, вечером 15 июня мужчину вытащили из озера у поселка «Русь» в Завьяловском районе. Нетрезвый гражданин пошел купаться и запутался в водорослях. Помощь ему оказали дежурившие на берегу спасатели.