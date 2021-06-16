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Расправившийся с супругой на автомойке житель Ижевска проведет 8,5 года в колонии

12:30, 16 июня, 2021
Анна Торхова
Расправившийся с супругой на автомойке житель Ижевска проведет 8,5 года в колонии
12:30, 16 июня, 2021
Анна Торхова
682
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#убийство\n#завод
Фото: twenty20.com
682
0

Он убил жену и оставил тело в поле у завода.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии вынесли приговор мужчине, расправившемуся со своей супругой в августе 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

Причиной конфликта пары стала ревность. Напомним, в момент ссоры они находились на автомойке, владелицей которой являлась убитая. Мужчина схватил металлическую трубу и несколько раз ударил ею женщину по голове. После он накинул ей на шею металлический трос и сдавливал его, пока жертва не перестала дышать.

Осужденный вывез труп на поле к ижевскому заводу пластмасс. Таким образом он пытался инсценировать, что супругу убили неизвестные. Тело нашел рабочий, который шел на смену.

Суд приговорил злоумышленника к 8,5 годам в колонии строгого режима. Компенсация морального вреда потерпевшей стороне составила 1 млн рублей.

12:30, 16 июня, 2021
Анна Торхова
682
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#убийство\n#завод