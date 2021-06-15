Велосипед за 155 тысяч рублей угнали в Ижевске у одного из баров в Ленинском районе

Дорогой двухколесник похитил 18-летний бомж.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске полицейские задержали подозреваемого в краже велосипеда стоимостью 155 тысяч рублей. Дорогой двухколесник был похищен в ночное время от одного из баров на территории Ленинского района. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Похитителем оказался 18-летний молодой человек без определенного места жительства, уже имеющий судимость за мошенничество. Его задержали по горячим следам сотрудники уголовного розыска и патрульно-постовой службы. Велосипед вернули владельцу.

Всего в республике за прошедшие выходные в полицию поступило 7 сообщений о кражах велосипедов.

И добавим, в Удмуртии сотрудники внутренних дел приступают к ежедневным проверкам велосипедистов. 15 июня в регионе стартовала ежегодная операция «Велосипед». Патрульные группы будут проверять законность владения двухколесным транспортом и выявлять велосипеды, которые находятся в розыске.