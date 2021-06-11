Лже-сотрудница газовой службы в Ижевске вынесла 270 тыс рублей из квартиры пенсионерки

Женщина заподозрила неладное, когда ключ от ящика с деньгами не оказался на привычном месте.

Ижевск. Удмуртии. В Ижевске под предлогом проверки газового оборудования пенсионерку ограбили на 270 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Днем к 90-летней ижевчанке около подъезда подошла незнакомая женщина. Сначала она выяснила, что пенсионерка живет одна, и только тогда представилась сотрудницей газовой службы.

Потерпевшая впустила грабительницу в квартиру для проверки газового оборудования. После ухода незнакомки хозяйка квартиры заметила, что ключ, открывающий ящик с деньгами, находится не на своем месте. Проверив шкаф, она обнаружила пропажу 270 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная в крупном размере»). Воровку с деньгами пока не нашли.