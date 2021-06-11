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Лже-сотрудница газовой службы в Ижевске вынесла 270 тыс рублей из квартиры пенсионерки

08:30, 11 июня, 2021
Екатерина Сентемова
Лже-сотрудница газовой службы в Ижевске вынесла 270 тыс рублей из квартиры пенсионерки
08:30, 11 июня, 2021
Екатерина Сентемова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#кража\n#финансы и деньги\n#МВД\n#пенсионеры
Фото: pixabay.com
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Женщина заподозрила неладное, когда ключ от ящика с деньгами не оказался на привычном месте.

Ижевск. Удмуртии. В Ижевске под предлогом проверки газового оборудования пенсионерку ограбили на 270 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Днем к 90-летней ижевчанке около подъезда подошла незнакомая женщина. Сначала она выяснила, что пенсионерка живет одна, и только тогда представилась сотрудницей газовой службы.

Потерпевшая впустила грабительницу в квартиру для проверки газового оборудования. После ухода незнакомки хозяйка квартиры заметила, что ключ, открывающий ящик с деньгами, находится не на своем месте. Проверив шкаф, она обнаружила пропажу 270 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная в крупном размере»). Воровку с деньгами пока не нашли.

08:30, 11 июня, 2021
Екатерина Сентемова
245
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#кража\n#финансы и деньги\n#МВД\n#пенсионеры