Раскрываемость составила 55%.

Ижевск. Удмуртия. Преступность в Удмуртии за 5 месяцев 2021 года снизилась на 2,1%. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В аналогичном периоде прошлого года зарегистрировано 11 545 преступлений, в этом году — 11 299.

Лидерами по убыванию преступности стали Ленинский и Индустриальный районы Ижевска — там преступлений стало меньше на 12,7% и 10,7% соответственно. На 23,7% спокойнее стало в Красногорском районе, в Юкаменском — на 21,6%.

Отмечено снижение числа убийств: с 40 в прошлом году до 36 в текущем. Случаев мошенничества в этом году зафиксировано 1 687, а в прошлом — 1 971. Снизилось количество причинений тяжкого вреда здоровью, разбоев, вымогательств, хулиганств и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

В то же время по некоторым категориям преступлений замечен рост: так, смертельных ДТП в этом году оказалось на 3 больше, чем в прошлом — 24 случая. Выросло число угонов — с 56 до 67. Также в Удмуртии стали больше воровать — 4 134 случая, что на 89 больше прошлогоднего показателя.

За январь-май 2021 года выросла раскрываемость преступлений — 55% против 50,6% в прошлом году. Из них полностью раскрыты все убийства, тяжкий вред здоровью, изнасилования и разбои.

На улицах стало чуть спокойнее: в общественных местах совершено 3 225 преступлений, тогда как в прошлом году их было на 12 больше. Преступность среди несовершеннолетних снизилась с 210 до 207 случаев.