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Ревность стала причиной стрельбы в Глазове

11:10, 10 июня, 2021
Андрей Бирюков
Ревность стала причиной стрельбы в Глазове
11:10, 10 июня, 2021
Андрей Бирюков
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#Удмуртия\n#Глазов\n#стрельба
Фото: unsplash.com
188
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Инцидент произошёл днём 9 июня.

Ижевск. Удмуртия. По факту стрельбы в Глазове возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртской Республике.

Днём 9 июня 60-летний житель Глазова выстрелил из огнестрельного оружия в другого мужчину 65 лет. Нападавший попал потерпевшему в грудь, живот и плечи. Пострадавший, в свою очередь, не оставил нападение без ответа и стал активно отбиваться — схватил нож и ударил стрелявшего в живот. Получив ранение, нападавший попытался скрыться в Юкаменском районе, но был задержан полицейскими. 

Оба участника инцидента доставлены в больницу. По предварительной версии, на преступление глазовчанин пошёл из ревности.

11:10, 10 июня, 2021
Андрей Бирюков
188
0
#Удмуртия\n#Глазов\n#стрельба