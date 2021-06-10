Ревность стала причиной стрельбы в Глазове

Инцидент произошёл днём 9 июня.

Ижевск. Удмуртия. По факту стрельбы в Глазове возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртской Республике.

Днём 9 июня 60-летний житель Глазова выстрелил из огнестрельного оружия в другого мужчину 65 лет. Нападавший попал потерпевшему в грудь, живот и плечи. Пострадавший, в свою очередь, не оставил нападение без ответа и стал активно отбиваться — схватил нож и ударил стрелявшего в живот. Получив ранение, нападавший попытался скрыться в Юкаменском районе, но был задержан полицейскими.

Оба участника инцидента доставлены в больницу. По предварительной версии, на преступление глазовчанин пошёл из ревности.