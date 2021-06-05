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Телефонный аферист из Пермского края повторно осуждён в Удмуртии

15:25, 05 июня, 2021
Андрей Бирюков
Телефонный аферист из Пермского края повторно осуждён в Удмуртии
15:25, 05 июня, 2021
Андрей Бирюков
82
0
#Удмуртия\n#Пермский край\n#мошенничество
Фото: unsplash.com
82
0

Ему удалось обмануть двух человек.

Малая Пурга. Удмуртия. В Малопургинском районе Удмуртии за повторное мошенничество осудили жителя Пермского края. Ранее он уже был осуждён за аналогичное преступление. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики. 

Житель соседнего региона определённое время занимался телефонным мошенничеством: звонил жителям Удмуртии, представлялся их близким родственником и просил денег. Жертвы, доверившись внезапному сообщению, переводили деньги — и оказывались обманутыми. 

Но даже попав в колонию, мужчина не бросил своё дело. Так он обманул двух человек. На имущество ещё двоих он покушался. 

Суд признал телефонного афериста виновным и с учётом рецидива по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 159 УК России назначил ему 9,5 лет колонии. Вместе с тем осуждённому назначили штраф 490 тыс. рублей и компенсацию потерпевшим — 100 тыс. рублей. 

Напомним, за 2021 год мошенники увели у жителей Удмуртии дистанционным способом более 130 млн рублей

15:25, 05 июня, 2021
Андрей Бирюков
82
0
#Удмуртия\n#Пермский край\n#мошенничество