В Удмуртии более 10 тысяч человек обратились к медикам после присасывания клещей

Из них около 2 тыс. — дети.

Ижевск. Удмуртия. Более 10 тыс. жителей Удмуртии обратились в больницы после укуса клещей. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.

Из 10 670 человек, обратившихся за помощью медиков, 1 857 — дети.

Чаще всего клещи атаковали жителей Ижевска (более 5,6 тыс. случаев), Воткинска (710), а также Можгинского (356), Кезского (265), Игринского (236), Увинского (234) и Шарканского (214) районов.

В Ижевске паразиты встречались в основном в парке имени Кирова (63 случая, из них 24 — дети), Козьем парке (3 случая), скверах Оружейника Драгунова (8 случаев, 5 детей) и Титова (2 случая), Летнем саде имени Горького (3 случая и все дети). Также в список неблагоприятных зон попали кладбища: Южное (34 случая), Кенское (34 случая, 1 ребёнок), Западное (29), Александровское (21 случай, 1 ребёнок), Хохряковское (9) и Татарское (4).

Напомним, ранее в республиканском Минздраве рассказали, что делать при обнаружении на своём теле клеща. Паразита необходимо аккуратно и быстро снять самому, либо обратиться к врачу.