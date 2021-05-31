Предпринимателя из Удмуртии обвиняют в махинациях с отоплением больницы в Кировской области

Ущерб составил более 4 млн рублей.

Кильмезь. Кировская область. В Кировской области перед судом за мошенничество предстанет предприниматель из Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба МВД Кировской области.

Установлено, что предприниматель из Удмуртии в 2014 году арендовал котельную в посёлке Кильмезь Кировской области, после чего договорился с районной больницей об отоплении помещений учреждения.

Бизнесмен топил печи дровами, однако региональным властям сообщил, что использует каменный уголь, который существенно дороже. Таким образом больница отапливалась по завышенному тарифу в течение шести лет. Ущерб составил более 4 млн рублей.

Против удмуртского предпринимателя возбудили уголовное дело по частям 3 и 4 статьи 159 УК России («Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере»). Оно направлено в суд.