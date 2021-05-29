Среди пострадавших 3 детей

Глазов. Удмуртия. В Удмуртии в ДТП погиб мужчина, еще 5 человек получили травмы. Авария произошла 29 мая около 12:29 в Глазовском районе, сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

На 10 километре дороги «Глазов-Юкаменское» столкнулись автомобили Kia и Datsun. Всего в двух машинах находилось 6 человек. В результате аварии мужчина, управлявший автомобилем Kia погиб. Водитель и пассажиры второй иномарки, в том числе 3 детей, получили травмы.

В ликвидации последствий ДТП участвовала группа спасателей, проводилась работа по деблокированию.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, выясняются предварительная причина и обстоятельства трагедии.