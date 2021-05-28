Трудовая инспекция признала убийство продавца на улице Клубной в Ижевске несчастным случаем на производстве

В связи с этим иждивенцам погибшей будут назначены выплаты.

Ижевск. Удмуртия. Трудовая инспекция Удмуртии завершила расследование по факту убийства продавца в магазине на улице Клубной в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба инспекции.

Напомним, преступление было совершено 20 апреля 2021 года. Мужчина зашел в магазин «Ландыш» и дважды выстрелил женщине в область груди. Выяснилось, они были бывшими супругами.

Следователи возбудили уголовное дело. Мужчину объявили в розыск, однако позднее его тело нашли в Татарстане.

Комиссия Гострудинспекции в Удмуртии признала данный случай как несчастный случай на производстве. В связи с этим, материалы направили в региональный Фонд соцстрахования для назначения единовременной выплаты и ежемесячных страховых выплат двум иждивенцам погибшей женщины.