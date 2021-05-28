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Трудовая инспекция признала убийство продавца на улице Клубной в Ижевске несчастным случаем на производстве

15:05, 28 мая, 2021
Анна Торхова
Трудовая инспекция признала убийство продавца на улице Клубной в Ижевске несчастным случаем на производстве
15:05, 28 мая, 2021
Анна Торхова
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0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#убийство\n#магазины
Фото: Михаил Васильев (ВКонтакте)
297
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В связи с этим иждивенцам погибшей будут назначены выплаты.

Ижевск. Удмуртия. Трудовая инспекция Удмуртии завершила расследование по факту убийства продавца в магазине на улице Клубной в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба инспекции.

Напомним, преступление было совершено 20 апреля 2021 года. Мужчина зашел в магазин «Ландыш» и дважды выстрелил женщине в область груди. Выяснилось, они были бывшими супругами.

Следователи возбудили уголовное дело. Мужчину объявили в розыск, однако позднее его тело нашли в Татарстане.

Комиссия Гострудинспекции в Удмуртии признала данный случай как несчастный случай на производстве. В связи с этим, материалы направили в региональный Фонд соцстрахования для назначения единовременной выплаты и ежемесячных страховых выплат двум иждивенцам погибшей женщины.

15:05, 28 мая, 2021
Анна Торхова
297
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#убийство\n#магазины