Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект Комосстрой Спецпроект
Обещания Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Молоку все возрасты покорны Лонгрид Продавай мечты Лонгрид Ижевск, спалённый пожаром Лонгрид

В Глазове на городской дамбе сгорел автомобиль: один человек погиб

13:10, 27 мая, 2021
Анна Торхова
В Глазове на городской дамбе сгорел автомобиль: один человек погиб
13:10, 27 мая, 2021
Анна Торхова
464
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#пожар\n#автомобиль
Фото: pixabay.com
464
0

Погибший вместе с братом выезжали порыбачить.

Глазов. Удмуртия. Мужчина сгорел в автомобиле в Глазове. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике. 

26 мая два брата выехали на рыбалку. Они припарковали автомобиль на дамбе на улице 2-я Набережная и стали выпивать.

Глубокой ночью один из братьев вышел из автомобиля, а когда вернулся, увидел задымление в машине. Родственник находился в салоне, двери были заблокированы.

Мужчина пытался разбить окна, чтобы спасти брата, но в этот момент началось возгорание. В результате 35-летний житель Глазова скончался.

13:10, 27 мая, 2021
Анна Торхова
464
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#пожар\n#автомобиль