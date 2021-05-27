В Глазове на городской дамбе сгорел автомобиль: один человек погиб

Погибший вместе с братом выезжали порыбачить.

Глазов. Удмуртия. Мужчина сгорел в автомобиле в Глазове. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

26 мая два брата выехали на рыбалку. Они припарковали автомобиль на дамбе на улице 2-я Набережная и стали выпивать.

Глубокой ночью один из братьев вышел из автомобиля, а когда вернулся, увидел задымление в машине. Родственник находился в салоне, двери были заблокированы.

Мужчина пытался разбить окна, чтобы спасти брата, но в этот момент началось возгорание. В результате 35-летний житель Глазова скончался.