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Три черепа и кости нашли на месте бывшей деревни в Увинском районе

12:00, 25 мая, 2021
Андрей Бирюков
Три черепа и кости нашли на месте бывшей деревни в Увинском районе
12:00, 25 мая, 2021
Андрей Бирюков
592
0
#Удмуртия\n#Ува
Фото: unsplash.com
592
0

Населённый пункт прекратил существование в 1970-х годах.

Ува. Удмуртия. Следственный комитет проводит проверку из-за обнаружения человеческих останков в Увинском районе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртской Республике.

Три черепа и кости были обнаружены 24 мая при разравнивании поля на территории бывшей деревни Кильцем. По данным краеведческого портала «Родная Вятка», населённый пункт существовал с начала XIX века до 70-х годов XX века. 

Сейчас перед следователями и судмедэкспертами стоит задача выяснить принадлежность костей и причину смерти их владельцев.

12:00, 25 мая, 2021
Андрей Бирюков
592
0
#Удмуртия\n#Ува