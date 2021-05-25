Три черепа и кости нашли на месте бывшей деревни в Увинском районе

Населённый пункт прекратил существование в 1970-х годах.

Ува. Удмуртия. Следственный комитет проводит проверку из-за обнаружения человеческих останков в Увинском районе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртской Республике.

Три черепа и кости были обнаружены 24 мая при разравнивании поля на территории бывшей деревни Кильцем. По данным краеведческого портала «Родная Вятка», населённый пункт существовал с начала XIX века до 70-х годов XX века.

Сейчас перед следователями и судмедэкспертами стоит задача выяснить принадлежность костей и причину смерти их владельцев.