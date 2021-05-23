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Отец и сын из Кизнера осуждены за выращивание конопли

14:50, 23 мая, 2021
Андрей Бирюков
Отец и сын из Кизнера осуждены за выращивание конопли
14:50, 23 мая, 2021
Андрей Бирюков
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#Удмуртия\n#Кизнер\n#наркотики
Фото: unsplash.com
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Они использовали полученное вещество в личных целях.

Кизнер. Удмуртия. В Кизнере вынесли приговор отцу и сыну за выращивание конопли и хранение марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

Установлено, что 60-летний отец семейства в сентябре 2020 года собрал дикорастущую коноплю, после чего высушил её. Полученное вещество весом почти полкилограмма он хранил у себя.

В то же время его сын заказывал семена конопли в интернете, затем выращивал её в своей бане. Всего — 308 граммов конопли и 11,2 грамма марихуаны. 

Оба подсудимых сбытом не занимались и использовали вещества только в личных целях. При этом, согласно заключению наркологической экспертизы, младший участник преступления страдает зависимостью и нуждается в лечении. В суде отец и сын признали свою вину полностью. 

Их признали виновными по части 2 статьи 228 УК России («Незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном и крупном размерах»).

Вынося приговор, суд учёл положительные характеристики и активное сотрудничество со следствием. Отец семейства получил 3 года 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года 10 месяцев. Его сын — 4 года условно, испытательный срок 3 года, также он должен будет пройти курс лечения от наркозависимости. Теперь оба осуждённых в течение своих сроков не должны менять место жительства и раз в месяц «отмечаться» во ФСИН.

14:50, 23 мая, 2021
Андрей Бирюков
51
0
#Удмуртия\n#Кизнер\n#наркотики