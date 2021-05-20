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В Удмуртии вынесли приговор студентам-закладчикам из Татарстана

11:02, 20 мая, 2021
Андрей Бирюков
В Удмуртии вынесли приговор студентам-закладчикам из Татарстана
11:02, 20 мая, 2021
Андрей Бирюков
516
0
#Удмуртия\n#Татарстан\n#Завьялово\n#наркотики
Фото: twenty20.com
516
0

Они приехали в республику из Агрыза.

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе Удмуртии суд вынес приговор двум несовершеннолетним закладчикам из Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртской Республике.

Установлено, что двое 17-летних подростков приехали из Агрыза, где учились в одном из местных колледжей. В Удмуртии они появлялись, чтобы сделать «закладки» из наркотиков. 

По пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК России («Незаконный сбыт наркотических средств в значительном и крупном размере») один из студентов приговорён к году колонии общего режима, второй получил два года воспитательной колонии. Если молодые люди были бы совершеннолетними, их срок мог составить до 20 лет лишения свободы.

11:02, 20 мая, 2021
Андрей Бирюков
516
0
#Удмуртия\n#Татарстан\n#Завьялово\n#наркотики