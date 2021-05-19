Центру информатизации Удмуртии грозит штраф за рекламу в электронном дневнике

По закону в учебных материалах подобных публикаций быть не должно.

Ижевск. Удмуртия. Региональному центру информатизации Удмуртии грозит штраф до полумиллиона рублей за рекламу в электронном дневнике. Об этом сообщает пресс-служба УФАС по Удмуртской Республике.

Центр информатизации занимается поддержкой электронных образовательных сервисов вроде электронной школы, электронного дневника и так далее. Именно в последнем, как установила комиссия антимонопольного ведомства, содержалась реклама. Сейчас на странице дневника присутствует баннер проекта «Кванториум», который курирует Центр информатизации.

Удмуртское УФАС признало учреждением нарушителем законодательства о рекламе — по закону в учебных материалах подобных публикаций быть не должно. Против учреждения могут возбудить дело об административном правонарушении. По части 1 статьи 14.3 КоАП России («Нарушение законодательства о рекламе») центру грозит штраф до 500 тыс. рублей.