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Центру информатизации Удмуртии грозит штраф за рекламу в электронном дневнике

16:10, 19 мая, 2021
Андрей Бирюков
Центру информатизации Удмуртии грозит штраф за рекламу в электронном дневнике
16:10, 19 мая, 2021
Андрей Бирюков
17
0
#Удмуртия\n#образование\n#УФАС
Фото: unsplash.com
17
0

По закону в учебных материалах подобных публикаций быть не должно.

Ижевск. Удмуртия. Региональному центру информатизации Удмуртии грозит штраф до полумиллиона рублей за рекламу в электронном дневнике. Об этом сообщает пресс-служба УФАС по Удмуртской Республике.

Центр информатизации занимается поддержкой электронных образовательных сервисов вроде электронной школы, электронного дневника и так далее. Именно в последнем, как установила комиссия антимонопольного ведомства, содержалась реклама. Сейчас на странице дневника присутствует баннер проекта «Кванториум», который курирует Центр информатизации. 

Удмуртское УФАС признало учреждением нарушителем законодательства о рекламе — по закону в учебных материалах подобных публикаций быть не должно. Против учреждения могут возбудить дело об административном правонарушении. По части 1 статьи 14.3 КоАП России («Нарушение законодательства о рекламе») центру грозит штраф до 500 тыс. рублей.

16:10, 19 мая, 2021
Андрей Бирюков
17
0
#Удмуртия\n#образование\n#УФАС