Экс-начальник отдела Главного управления по госнадзору Удмуртии заплатит 120 тысяч рублей штрафа за получение взятки подарочной картой

В обмен она пообещала без проволочек подписать документы.

Ижевск. Удмуртия. Получившей взятку подарочной картой экс-начальнице отдела Главного управления по госнадзору Удмуртии назначили штраф в 120 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртской Республики.

В августе 2020 года она потребовала от представителя ООО «РИК» взятку в виде подарочной карты номиналом 30 тыс. рублей в «М.Видео». Взамен она пообещала содействие в пользу компании и ПАО «Т Плюс», а именно - беспрепятственное подписание актов проверок водогрейной котельной и АБК в Ленинском районе Ижевска.

В суде женщина свою вину признала в полном объеме. При вынесении приговора суд учел раскаяние подсудимой, ее возраст, состояние здоровья. Помимо штрафа, ее лишили права занимать государственные должности, связанные с осуществлением представителя власти, выполнение иных административных функций в органах госвласти, местного самоуправления на 1 год.