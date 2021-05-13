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Поранившийся стеклом от теплицы пенсионер из Глазова скончался от потери крови

10:40, 13 мая, 2021
Анна Торхова
Поранившийся стеклом от теплицы пенсионер из Глазова скончался от потери крови
10:40, 13 мая, 2021
Анна Торхова
859
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#пенсионеры\n#проверка\n#огород\n#сад
Фото: пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике
859
0

Мужчина работал на приусадебном участке.

Глазов. Удмуртия. Тело мужчины нашли на приусадебном участке в Глазове. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Вечером 11 мая мужчина работал вблизи остекленной теплицы. Поранившись острыми гранями стекла, он получил резаную рану предплечья. 77-летний пенсионер попытался самостоятельно оказать себе медицинскую помощь, но, по предварительной информации, скончался от потери крови.

12 мая его обнаружили дочь, которая забеспокоилась, что отец не берет телефон.

Проводится доследственная проверка.

10:40, 13 мая, 2021
Анна Торхова
859
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#пенсионеры\n#проверка\n#огород\n#сад