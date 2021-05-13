Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект Комосстрой Спецпроект
Обещания Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Первый удмуртский крематорий Лонгрид Молоко как норма жизни Лонгрид Альтернативный Ижевск Лонгрид

Стихийный мемориал появился на Центральной площади Ижевска в память о погибших в Казани

08:30, 13 мая, 2021
Анна Торхова
Стихийный мемориал появился на Центральной площади Ижевска в память о погибших в Казани
08:30, 13 мая, 2021
Анна Торхова
173
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Казань\n#школа\n#дети\n#стрельба
Фото: ИА «Сусанин»
173
0

Власти Можги сами организовали место, куда можно нести цветы и свечи.

Ижевск. Удмуртия. На Центральной площади Ижевска жители организовали стихийный мемориал в память о погибших в Казани. 
Памятник возник на одной из скамеек на верхней части площади. Горожане несут туда гвоздики, мягкие игрушки. На тетрадном листе написаны слова: "Казань, мы с тобой. Скорбим. 11.05.2021".
KfD1Hfv4DEQ.jpg
Импровизированный мемориал создали и в Можге. Глава города Михаил Трофимов предложил жителям почтить память жертв трагедии. Мероприятие прошло 12 мая в 19:00 вблизи ДК "Дубитель". Все желающие могли возложить цветы и свечи. 
Напомним, стрельба в казанской школе №175 произошла утром 11 мая. Ее устроил 19-летний Ильназ Галявиев. Он произвёл не менее 17 выстрелов. Суд отправил его на время следствия под стражу.
В результате трагедии погибли 9 человек, из них 7 детей. 12 мая состоялись похороны. В настоящее время 6 школьников находятся в тяжелом состоянии, 2 - в крайне тяжелом. 

 

08:30, 13 мая, 2021
Анна Торхова
173
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Казань\n#школа\n#дети\n#стрельба