Стихийный мемориал появился на Центральной площади Ижевска в память о погибших в Казани

Власти Можги сами организовали место, куда можно нести цветы и свечи.

Ижевск. Удмуртия. На Центральной площади Ижевска жители организовали стихийный мемориал в память о погибших в Казани.



Памятник возник на одной из скамеек на верхней части площади. Горожане несут туда гвоздики, мягкие игрушки. На тетрадном листе написаны слова: "Казань, мы с тобой. Скорбим. 11.05.2021".

Импровизированный мемориал создали и в Можге. Глава города Михаил Трофимов предложил жителям почтить память жертв трагедии. Мероприятие прошло 12 мая в 19:00 вблизи ДК "Дубитель". Все желающие могли возложить цветы и свечи.

Напомним, стрельба в казанской школе №175 произошла утром 11 мая . Ее устроил 19-летний Ильназ Галявиев. Он произвёл не менее 17 выстрелов. Суд отправил его на время следствия под стражу.